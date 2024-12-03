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«Заткнитесь». Камару Усман жёстко ответил на критику за отказ от боя с Рахмоновым

«Заткнитесь». Камару Усман жёстко ответил на критику за отказ от боя с Рахмоновым
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман ответил на критику за отказ от поединка с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Ребята, заткнитесь. Я провёл больше 20 боёв, но все говорят: «Он боится». Да, чемпион мира, проведший много защит, боится лишь потому, что вы не получили желаемого. Это как если бы мама сказала вам: «Нет, сегодня ты не получишь эту игрушку». Так что заткнитесь», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Напомним, на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Рахмонов сразится с непобеждённым ирландцем Ианом Гарри.

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