Артур Бетербиев отреагировал на официальный анонс реванша с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) прокомментировал официальный анонс реванша с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO), который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Вновь увидимся в Рияде 22 февраля», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Бетербиев заявил о готовности сразиться с Усиком и назвал условие.

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