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40-летний Масвидаль назвал сроки возвращения в UFC

40-летний Масвидаль назвал сроки возвращения в UFC
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль сообщил, что собирается вернуться в клетку организации весной 2025 года.

«Я вернусь в UFC в апреле следующего года. У нас пока нет соперника. Надеюсь, в декабре он станет известен. Апрель, кард в Майами», — сказал Масвидаль в подкасте Fight Back.

Хорхе Масвидалю 40 лет. Американец выступал в UFC с 2013 по 2023 год. За это время Масвидаль дважды сразился за чемпионский титул, оба раза уступил нигерийцу Камару Усману. На его счету победы над Нейтом Диазом, Беном Аскреном, Дарреном Тиллом, Дональдом Серроне и Майклом Кьезой.

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