Царукян: UFC уже сообщил мне дату и место следующего боя

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян сообщил, что организация уже сообщила ему дату и место следующего боя. По словам Царукяна, анонс должен состояться в ближайшее время.

«Мой менеджер сказал, что я буду драться за титул в начале следующего года. Я очень рад. Надеюсь, в UFC скоро объявят об этом. Они уже сообщили мне дату и место боя. Так что мы знаем, боссы UFC знают… Думаю, об этом станет известно в течение недели», — сказал Царукян в интервью TNT Sports.

Ожидается, что соперником Царукяна станет действующий чемпион организации Ислам Махачев.

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