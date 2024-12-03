Леон Эдвардс подтвердил слух о сроках следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс подтвердил слух о том, что его следующий поединок состоится в марте в Великобритании.

«Я вернусь в марте. В марте в Лондоне, на стадионе O2. Я буду хедлайнером, и я с нетерпением жду этой возможности, чтобы вернуть пояс и привезти его обратно в Бирмингем», — приводит слова Эдвардса DAZN.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 304 в июле, Эдвардс проиграл единогласным решением американцу Белалу Мухаммаду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для него вторым в UFC, ранее он проигрывал нигерийцу Камару Усману.