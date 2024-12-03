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Рой Джонс поделился ожиданиями от Бетербиева в реванше с Биволом

Рой Джонс поделился ожиданиями от Бетербиева в реванше с Биволом
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Все ждали, что Артур попытается нокаутировать Бивола. Он победил нокаутом в 20 боях. Он не попытался, но показал свои боксёрские навыки, хотя он известен не этим (смеётся). Я надеюсь, что в реванше он будет боксировать с умом, но при этом будет настроен на нокаут», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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