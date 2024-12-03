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«Уложи меня на носилки». Теофимо Лопес бросил вызов Теренсу Кроуфорду

«Уложи меня на носилки». Теофимо Лопес бросил вызов Теренсу Кроуфорду
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес заявил о желании сразиться с лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд, хватит вести себя как дешёвка, выходи на бой в первом среднем весе. Давай же, позаботься о молодом парне. Вынеси меня с ринга, вынеси меня и уложи на носилки. Хватит избегать Теофимо. Он ведь дерётся с лучшими. Где вы, ребята?» — сказал Лопес в интервью Little Giant Boxing.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.

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