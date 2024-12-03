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Дрозд объяснил, что может измениться в реванше Бетербиева и Бивола

Дрозд объяснил, что может измениться в реванше Бетербиева и Бивола
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, весь мировой бокс эта история порадовала. Даже можно посмотреть статистику, думаю, крайне редко реванши так быстро организовывались. По сути, прошло времени всего ничего, это круто. Это первое. Во-вторых, что может измениться по сравнению с первым боем? Соперники уже друг друга узнали. По идее, в этом поединке может быть чуть больше остроты, больше рисков может возникнуть и с той и с другой стороны», — сказал Дрозд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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