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Дрозд: не вижу у Бетербиева проблем с возрастом

Дрозд: не вижу у Бетербиева проблем с возрастом
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд не считает, что возраст Артура Бетербиева может стать препятствием для него в предстоящем реванше с Дмитрием Биволом.

«Мы видели, в какой потрясающей форме Артур находился с точки зрения физики. Глядя на Артура, мы не можем сказать, что возраст будет каким-то негативным фактором. Он в очень хорошей форме, в режиме, в классном состоянии. Не вижу проблем у Артура с возрастом», — сказал Дрозд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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