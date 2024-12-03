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Диллиан Уайт: Усик заставил меня сказать в бою с Фьюри, что он великий

Диллиан Уайт: Усик заставил меня сказать в бою с Фьюри, что он великий
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о непобеждённом лидере дивизиона украинце Александре Усике.

«Усик показал то, что ещё не показывал в профессионалах. Мы знали, что он хорош, но это технический гений. Он заставил меня сказать в бою с Фьюри: «Знаете что? Этот парень великий».

Он давил на Фьюри с весом на передней ноге, вторым номером, и это было странно. Потому что обычно он двигается… Он навис над Фьюри, начиная со второго раунда. Он… Не сказать, что он заставил Фьюри паниковать, но он заставил его устать», — сказал Уайт в интервью talkSPORT.

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