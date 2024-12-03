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Григорий Дрозд поделился прогнозом на реванш Бетербиев — Бивол

Григорий Дрозд поделился прогнозом на реванш Бетербиев — Бивол
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Для меня всё так же, как и в первом бою, Бивол — фаворит. Моё представление о первом поединке сам бой подтвердил. И я получил подтверждение своих мыслей. Я второй поединок вижу так же, Бивол для меня будет фаворитом. Прогноз? Победа Бивола по очкам», — сказал Дрозд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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