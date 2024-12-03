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Дмитрий Бивол подал в суд на бывшую жену

Дмитрий Бивол подал в суд на бывшую жену
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол подал в суд на экс-супругу Екатерину Бивол, мать двоих его детей. В частности, боксёр обвинил бывшую жену в оскорблении чести и достоинства. Об этом сообщила сама Екатерина.

«Когда ты бывшая супруга… Сидела в прокуратуре: Дима и его мать подали на меня в общей сложности пять заявлений», — написала Екатерина в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Бивол потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112) соотечественнику Артуру Бетербиеву.

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