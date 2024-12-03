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Евлоев отреагировал на перенос боя со Стерлингом в прелимы UFC 310

Евлоев отреагировал на перенос боя со Стерлингом в прелимы UFC 310
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Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на перенос его поединка с экс-чемпионом американцем Алджамейном Стерлингом в предварительный кард турнира UFC 301.

«Ребята, мой бой покажут на ESPN – его увидят намного больше народу, чем бойцов по платным трансляциям. Поэтому мне плевать – даже если мой бой возглавит этот турнир, заплатят-то мне столько же! Всю мою жизнь я усердно работал, но ничего не получал», — написал Евлоев в социальных сетях.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара. Евлоев на UFC 297 в январе одолел единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.

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