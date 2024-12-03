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Диллиан Уайт назвал ключи Фьюри к победе над Усиком

Диллиан Уайт назвал ключи Фьюри к победе над Усиком
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я по-прежнему верю, что Фьюри способен победить, потому что он намного крупнее. Как по мне, он должен драться так же, как в реванше с Деонтеем Уайлдером. Это его единственный шанс. Вы должны задать Усику трёпку… Риски есть, но они необходимы. Идеальный пример – бой со Стивом Каннингемом. Вот что ему нужно. Ему нужно быть «грязным», — сказал Уайт в интервью talkSPORT.

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