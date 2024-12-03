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Сергей Липинец проведёт бой 1 февраля в Лондоне против местного проспекта

Сергей Липинец проведёт бой 1 февраля в Лондоне против местного проспекта
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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец свой следующий бой проведёт 1 февраля в Лондоне, где в рамках вечера профессионального бокса от промоутерской компании Boxxer сразится с местным британским проспектом Адамом Азизом.

«Наконец-то стало известно, когда я боксирую – 1 февраля 2025 года в Лондоне. С Адамом Азимом. Молодой проспект, высокий, двигающийся. Бьющий. Хороший боксёр. Я уже в США давно нахожусь, ждал боя. Вот наконец дождался. Держал себя в форме, тренировался потихоньку. Сейчас начну в полную готовиться», — написал Липинец на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Липинец свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он победил единогласным решением судей другого британца Робби Дэвиса-младшего.

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