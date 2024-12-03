Дмитрий Бивол прокомментировал официальный анонс реванша с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) российский боксёр-профессионал Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) прокомментировал официальный анонс реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым (21-0, 20 KO), который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Путь к реваншу начинается», — написал Бивол в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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