Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. Соглавным событием вечера станет поединок в полусреднем весе между непобеждённым представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым и таким же не знающим поражений ирландским бойцом Ианом Гарри.

Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 310 и событий вокруг него.