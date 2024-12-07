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Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. Соглавным событием вечера станет поединок в полусреднем весе между непобеждённым представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым и таким же не знающим поражений ирландским бойцом Ианом Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 310 и событий вокруг него.

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