Хабиб Нурмагомедов встретился с Шарой Буллетом в Дубае

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов встретился в Дубае (ОАЭ) с известным и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

Фото: аккаунт dubai_papakha в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 Абу-Даби, Шара разделил октагон с представителем Армении Арменом Петросяном. Бой завершился победой Магомедова нокаутом (двойной бэкфист) во втором раунде. Для Шарабутдина эта победа в североамериканском промоушене стала четвёртой подряд.

Ранее появилась информация, что школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, которая располагается в Махачкале (Республика Дагестан), в скором времени будет закрыта.