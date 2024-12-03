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Тимур Нагибин высказался о реванше Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым

Тимур Нагибин высказался о реванше Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым
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Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин высказался по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Нас снова ждёт грандиозный бой. Но я думаю, что уже такого близкого боя может и не получится. Боксёры уже друг друга знают и за такой короткий промежуток времени будет сложно предоставить сопернику что-то новое из своего стиля.

Думаю, что здесь шансы 60 на 40 в пользу Бивола. Победа по очкам.

Но кто интересуется боксом, думаю, знает, что такое сила удара у Бетербиева, поэтому всё может измениться в любой момент», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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