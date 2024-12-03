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Артём Тарасов рассказал о переговорах с UFC после боя с Вячеславом Дациком

Артём Тарасов рассказал о переговорах с UFC после боя с Вячеславом Дациком
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Популярный российский блогер Артём Тарасов рассказал, как с ним связывалось руководство UFC после его победы над скандально известным бойцом ММА Вячеславом Дациком.

«Это было после боя с Дациком. Я пришёл на переговоры с двумя поломанными руками, а они ведь не подписывают травмированных бойцов. Ну и на этом наше общение с ними закончилось. Появилась своя UFC в России: «Битва за хайп» и так далее», — приводит слова Тарасова Sovsport.

Напомним, поединок Тарасова и Дацика проходил в 2019 году в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.

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