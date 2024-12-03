Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Тарасов назвал главную причину своего поражения от Александра Емельяненко

Артём Тарасов назвал главную причину своего поражения от Александра Емельяненко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный блогер Артём Тарасов рассказал, что именно помешало ему одержать победу над скандальным российским тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

«Мне не хватило смелости, наверное, потому что это был Александр Емельяненко. Они со своим братом, легендой спорта, несли за собой ауру. Мне не хватило смелости, чтобы победить Александра. Я не верил в себя, выиграл первый раунд, а потом просто сдал позиции, хотя мог победить. Сейчас жалею об этом. Но уже, правда, ничего не поделаешь: что было – то было. Это был хороший опыт: ты можешь драться с любым соперником, главное – верить в себя!» — приводит слова Тарасова Sovsport.

Напомним, Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей от Емельяненко в 2021 году на одном из турниров лиги «Наше дело».

Материалы по теме
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик могут провести реванш с Ингушетии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android