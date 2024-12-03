Артём Тарасов назвал главную причину своего поражения от Александра Емельяненко

Российский спортивный блогер Артём Тарасов рассказал, что именно помешало ему одержать победу над скандальным российским тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

«Мне не хватило смелости, наверное, потому что это был Александр Емельяненко. Они со своим братом, легендой спорта, несли за собой ауру. Мне не хватило смелости, чтобы победить Александра. Я не верил в себя, выиграл первый раунд, а потом просто сдал позиции, хотя мог победить. Сейчас жалею об этом. Но уже, правда, ничего не поделаешь: что было – то было. Это был хороший опыт: ты можешь драться с любым соперником, главное – верить в себя!» — приводит слова Тарасова Sovsport.

Напомним, Тарасов потерпел поражение единогласным решением судей от Емельяненко в 2021 году на одном из турниров лиги «Наше дело».