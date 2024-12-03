Артур Бетербиев рассказал о подготовке к реваншу с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о подготовке к реваншу с экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом, с которым сразится 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.

«Хоть времени осталось немного, но я думаю, что мне этого хватит для подготовки к реваншу. Я уже месяца два тренируюсь. В процессе подготовки будем разбирать ошибки прошлого боя и готовить тактику на следующий.

Мне самому всё это очень интересно, ведь реванша в профессиональной карьере у меня ещё не было. Для меня это всё новое, поэтому посмотрим, как всё получится», — приводит слова Бетербиева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, их первый бой состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.