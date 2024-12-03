Бывший чемпион мира умер в 46-летнем возрасте

Бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версиям IBF и WBC Израэль Васкес умер в 46-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. Об этом первым сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) президент WBC (Всемирного боксёрского совета) Маурисио Сулейман.

«Спасибо тебе, Израэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное — за его пределами. Теперь ты вечен», — написал Сулейман.

Васкес завершил профессиональную карьеру в 2010 году. На его счету 49 проведённых поединков, в которых он одержал 44 победы (32 нокаутом) всего при пяти поражениях.