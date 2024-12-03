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Ислам Махачев: у нас с Топурией 100% будет какой-то разговор. Подерёмся, если нужно

Ислам Махачев: у нас с Топурией 100% будет какой-то разговор. Подерёмся, если нужно
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не исключает поединка с чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Ничего такого выходящего за рамки он [Топурия] не говорит, честь не задевает. Это часть игры. Он чемпион, должен говорить. У нас 100% будет с ним какой-то разговор. Он постоянно говорит про меня. Что-то хочет, наверное, донести. Я не понимаю, что именно. Выйдем и поговорим.

[Он драться хочет?] Подерёмся, если нужно. Если говорить о моих боях, то мы с ним не пересекаемся. Он представляет другой вес. Я его побью и что мне это даст?! Я не выиграю пояс. Но если люди хотят увидеть, как он проиграет, то можно и так», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

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