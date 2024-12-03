Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Дюбуа не теряет надежды провести второй бой с Энтони Джошуа

Даниэль Дюбуа не теряет надежды провести второй бой с Энтони Джошуа
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа по-прежнему не теряет надежды провести второй бой с экс-чемпионом супертяжёлого дивизиона Энтони Джошуа, которого нокаутировал в пятом раунде в сентябре 2024 года.

«Как боец я бы хотел выйти на ринг и поставить окончательную точку в нашем противостоянии. Но я и так просто очень рад снова выйти и защищать этот пояс. Я уверен, что реванш с Джошуа может произойти в будущем, кто знает? Так что да, я просто готов продолжать свой путь», — приводит слова Дюбуа Мirror.

Напомним, следующий бой Дюбуа официально запланировал на 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии, где его ожидает противостояние с другим экс-чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером.

Материалы по теме
Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от возможного боя Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android