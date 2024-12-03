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Александр Волков и Шавкат Рахмонов поддержали друг друга перед боями на UFC 310

Александр Волков и Шавкат Рахмонов поддержали друг друга перед боями на UFC 310
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Один из ведущих российских тяжеловесов UFC Александр Волков и непобеждённый казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов поддержали друг друга накануне турнира UFC 310 в Лас-Вегасе, который пройдёт там в ночь с 7 на 8 декабря.

Напомним, Волков проведёт реванш против бывшего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, а Рахмонов сразится с таким же, как он, не знающим поражений ирландцем Ианом Гарри.

Всего за плечами Рахмонова 18 проведённых боёв, и во всех он одержал досрочные победы. Что касается Волкова, то он провёл уже 48 поединков, в 38 из них победил при 10 поражениях.

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