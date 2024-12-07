Александр Пантожа — Кай Асакура: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. Главным событием вечера станет поединок чемпиона UFC в наилегчайшем весе 34-летнего бразильца Александра Пантожи против претендента в лице 31-летнего японца Кая Асакуры.

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 310 и событий вокруг него.