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Александр Пантожа — Кай Асакура: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию

Александр Пантожа — Кай Асакура: во сколько начало боя на UFC 310, где смотреть трансляцию
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. Главным событием вечера станет поединок чемпиона UFC в наилегчайшем весе 34-летнего бразильца Александра Пантожи против претендента в лице 31-летнего японца Кая Асакуры.

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 310 и событий вокруг него.

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