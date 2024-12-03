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Шавкат Рахмонов рассказал, что заставлял Иана Гарри сдаваться во время спаррингов

Шавкат Рахмонов рассказал, что заставлял Иана Гарри сдаваться во время спаррингов
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Непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов рассказал известному журналисту Ариэлю Хельвани, что ирландский боец Иан Гарри, с которым он проведёт соглавный бой на турнире UFC 310, сигнализировал о сдаче во время их тренировочных спаррингов.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Что бы увидели фанаты, если бы в интернете было опубликовано полное видео вашего спарринга с Гарри?» — спросил Хельвани на видео, опубликованном порталом Championship Rounds в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Все бы увидели, как Иан Гарри стучит по полу», — ответил Рахмонов.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

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