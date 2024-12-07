Сириль Ган — Александр Волков: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В рамках основного карда пройдёт поединок в тяжёлом весе между одним из ведущих российских бойцов Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.