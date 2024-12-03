Объявлен дебютный бой Ислама Дулатова в UFC

26-летний чеченский боец с немецким гражданством Ислам Дулатов, выступающий в полусредней весовой категории, дебютирует под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC) 23 февраля на очередном турнире организации в Сиэтле (США). Соперником Дулатова станет 35-летний американский боец Адам Фьюджитт. Об этом сообщает портал Сagesidepress.

Напомним, Дулатов имеет за своими плечами 12 проведённых поединков (11 побед при всего одном поражении). Свой последний бой он проводил в октябре 2024 года, где в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series получил контракт благодаря победе нокаутом в первом раунде над бразильцем Валентаном Антунсом.