Пётр Ян заявил о желании провести реванш с Шоном О’Мэлли

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян в своём интервью известному журналисту Ариэлю Хельвани рассказал о том, что хотел бы провести реванш с другим бывшим чемпионом этого дивизиона американцем Шоном О'Мэлли.

«Склоняюсь к реваншу с О’Мэлли, но не знаю, что с ним происходит. Он выбыл на 9–12 месяцев. Возможно, забеременел», — приводит слова российского бойца Хельвани на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Ян свой последний бой проводил 23 ноября в Макао (Китай), где в главном событии турнира UFC Fight Night 248 победил единогласным решением судей бразильского экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.