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Тайсон Фьюри прокомментировал новости о плохой подготовке к бою с Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал новости о плохой подготовке к бою с Усиком
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Британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о слухах про то, что спортсмен плохо подготовился к поединку с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Я не оправдываюсь, это был фантастический тренировочный лагерь. Ни разу я не обмолвился, что у меня при подготовке были какие-то проблемы, потому что их просто не было. Я слышал много всяких дерьмовых разговоров, что у меня было много трудностей. Не было там никаких проблем, лагерь был фантастическим.

Не понимаю, почему люди этим занимаются, зачем они ищут оправдания… Я проиграл из-за плохой подготовки или я проиграл, потому что повар кормил меня не тем, чем надо… Нет. Усик выиграл бой — вот и всё. Больше не о чем говорить. Никаких оправданий. Заниматься болтовнёй, что я то или это сделал не так?.. Всё я сделал так, как надо, всё я сделал хорошо. Просто проиграл», — сказал Фьюри на встрече с Усиком лицом к лицу.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш между спортсменами состоится 21 декабря также в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри
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