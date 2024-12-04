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«Без головы останешься». Чимаев жёстко ответил на вызов Иана Гарри

«Без головы останешься». Чимаев жёстко ответил на вызов Иана Гарри
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев ответил вызов ирландца Иана Гарри, выступающего на категорию ниже.

«Ты слишком худой пацан, не лезь к зубам Волка, без головы останешься», — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения. На турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Гарри сразится с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

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