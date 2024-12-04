«Без головы останешься». Чимаев жёстко ответил на вызов Иана Гарри

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев ответил вызов ирландца Иана Гарри, выступающего на категорию ниже.

«Ты слишком худой пацан, не лезь к зубам Волка, без головы останешься», — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения. На турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) Гарри сразится с непобеждённым казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

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