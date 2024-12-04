Усик: после боёв моё тело просит больше этого не делать

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о трудностях выступления на элитном уровне.

«Бокс — это не игра. Бокс — тяжёлый спорт. Когда возвращаюсь домой после боя, всё моё тело говорит мне: «Эй, Алекс, пожалуйста, больше этого не делай!» — сказал Усик в эфире DAZN Boxing.

Напомним, 21 декабря Усик проведёт реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Первый поединок бойцов состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

Ранее Фьюри показал спарринг-партнёра из Казахстана перед реваншем с Усиком.

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Усик обратился к Фьюри за месяц до реванша: