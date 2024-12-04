Ислам Махачев назвал свой вес в межсезонье

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что не считает себя большим для своего дивизиона.

«Все гоняют вес. Чемпион в 77 кг, Камару Усман… Он весит больше 90 кг, он огромный. У меня максимальный вес, когда я тренируюсь, — 82-83 кг», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев «задушил» в пятом раунде американца Дастина Порье. Ожидается, что зимой 2025 года Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном.

Ранее Рафаэль Физиев оценил шансы Царукяна в реванше с Махачевым.

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