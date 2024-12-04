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«Это вопрос уважения». Бывший боец UFC — о двух экс-чемпионах в прелимах UFC 310

«Это вопрос уважения». Бывший боец UFC — о двух экс-чемпионах в прелимах UFC 310
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Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал предстоящий номерной турнир UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что два экс-чемпиона организации, американцы Алджамейн Стерлинг и Крис Уайдман, не попали в главный кард.

«Для бойцов это вопрос уважения. Что о нас думают? Если мы попадаем в главный кард, мы считаем, что о нас заботятся. Когда вы попадаете в прелимы, то чувствуете, что вас понизили.

У вас есть парни в лице Криса Уайдмана и Алджамейна Стеринга, они бывшие чемпионы. И они чувствуют, что их понизили. Я чувствовал то же самое. Как будто бы до вас нет большого дела. Все хотят оказаться в главном событии», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

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