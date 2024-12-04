Пётр Ян: кроме бэкфиста и уширо не вижу в Шлеменко ничего

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящем реванше между соотечественниками Александром Шлеменко и Анатолием Токовым, который состоится 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.

«Фаворит — Токов, он разнообразней, физически сильнее и бьёт, и борется. Шлеменко более заточен на какие-то определённые удары: бэкфист, уширо. И больше я ничего не вижу в нём», — приводит слова Яна пресс-служба RCC.

В своём последнем бою на ACA 174 в апреле Токов победил единогласным решением соотечественника Шарафа Давлатмуродова. Шлеменко в июне на SFC 10 победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Миллендера.