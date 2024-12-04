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Костя Цзю отреагировал на организацию реванша Бетербиев — Бивол

Костя Цзю отреагировал на организацию реванша Бетербиев — Бивол
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал организацию реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Если честно, я не хотел, чтобы первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся. Но сейчас понимаю, что реванш нужен. Хочется точно ответить на вопрос, кто выиграл. Я их знаю обоих, с обоими в хороших отношениях, они мне симпатичны оба, поэтому болею за каждого из них. Надеюсь, что бой будет таким же интересным и зрелищным, как первый», — приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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