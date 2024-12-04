Молдавский дал прогноз на поединок Волкова и Гана на UFC 310

Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем реванше соотечественника Александра Волкова и француза Сириля Гана.

«Интересный бой будет. Шансы — 50 на 50. Саша подрос за это время. Надеюсь на победу Александра. Саше нужно будет иногда разыгрывать карту борца. Он неплохо подтянул данный компонент. Это позволит нивелировать сильные стороны Гана. Так было в поединке Сириля и Джонса. Джон пошёл в борьбу, Ган сразу начал теряться», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Поединок Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.