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Саудовский промоутер заявил о желании устроить реванш Фьюри – Кличко и назвал условие

Саудовский промоутер заявил о желании устроить реванш Фьюри – Кличко и назвал условие
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Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании устроить реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко.

«Все ждут боя Тайсона и Усика. Один из них Дюбуа. То же касается и Джошуа. Но есть и третий человек. Я мечтаю увидеть этот бой [Фьюри – Кличко 2], если Фьюри даст Кличко шанс стать старейшим чемпионом в супертяжёлом весе. Было бы идеально дать ему шанс. Очевидно, Кличко не будет драться с Усиком, если тот победит», — сказал Аль аш-Шейх в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Кличко не выступал с 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. В мае украинскому экс-чемпиону исполнится 49 лет.

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