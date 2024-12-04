Саудовский промоутер заявил о желании устроить реванш Фьюри – Кличко и назвал условие

Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании устроить реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко.

«Все ждут боя Тайсона и Усика. Один из них Дюбуа. То же касается и Джошуа. Но есть и третий человек. Я мечтаю увидеть этот бой [Фьюри – Кличко 2], если Фьюри даст Кличко шанс стать старейшим чемпионом в супертяжёлом весе. Было бы идеально дать ему шанс. Очевидно, Кличко не будет драться с Усиком, если тот победит», — сказал Аль аш-Шейх в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Кличко не выступал с 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. В мае украинскому экс-чемпиону исполнится 49 лет.