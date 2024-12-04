Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко

Звёздный российский ветеран MMA Александр Емельяненко выступит на турнире NFL 2, который состоится 21 декабря. Имя соперника станет известно позднее. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

В мае 2023 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок стал главным событием вечера. Емельяненко победил болевым приёмом во втором раунде.