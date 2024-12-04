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Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко

Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко
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Звёздный российский ветеран MMA Александр Емельяненко выступит на турнире NFL 2, который состоится 21 декабря. Имя соперника станет известно позднее. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

В мае 2023 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок стал главным событием вечера. Емельяненко победил болевым приёмом во втором раунде.

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