Молдавский оценил шансы Рахмонова и Гарри на UFC 310

Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, что Рахмонов выиграет. Он идёт уверенно. Думаю, он победит», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Рахмонов не выступал с декабря 2023 года, когда на UFC 296 «задушил» во втором раунде бывшего претендента на титул американца Стивена Томпсона. Гарри на UFC 303 в июне победил единогласным решением британца Майкла Пейджа.