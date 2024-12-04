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Молдавский предположил исход поединка Евлоева и Стерлинга

Молдавский предположил исход поединка Евлоева и Стерлинга
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Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я не очень следил за их боями. Оба – топы. Надеюсь на победу Евлоева. Он неплохо борется. Не думаю, что Стерлинг ему что-то противопоставит в партере. В стойке, насколько мне известно, Мовсар тоже будет получше Алджамейна», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Напомним, поединок Евлоева и Стерлинга состоится на турнире UFC 310. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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