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Майкл Чендлер бросил вызов Масвидалю — Хорхе ответил

Майкл Чендлер бросил вызов Масвидалю — Хорхе ответил
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил о готовности провести поединок с полусредневесом и соотечественником Хорхе Масвидалем.

«Где ты, Хорхе?» — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

«Скажи лишь слово, и это произойдёт в апреле в Майами», — ответил Масвидаль.

Хорхе Масвидалю 40 лет. Американец выступал в UFC с 2013 по 2023 год. За это время Масвидаль дважды сразился за чемпионский титул, оба раза уступил нигерийцу Камару Усману. На его счету победы над Нейтом Диазом, Беном Аскреном, Дарреном Тиллом, Дональдом Серроне и Майклом Кьезой.

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