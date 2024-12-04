Молдавский отреагировал на то, что в UFC титульный бой получил дебютант

Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) между бразильцем Александром Пантожей и японцем Каем Асакурой, дебютантом американского промоушена.

«Асакура был чемпионом Rizin. Всё обоснованно. Решили свести чемпионов между собой», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Александра Пантожи и Кая Асакуры возглавит турнир UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Для бразильца это будет третья защита титула. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию.