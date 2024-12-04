Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на бой Рахмонов — Гарри

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем бое между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«В этом бою я склоняюсь к Иану Гарри. Я знаком с ним, он и вправду хорошо контролирует дистанцию. Он побил Майкла Пейджа, которого трудно сдержать, да, это был не самый захватывающий бой, но Гарри сделал то, что должен был. Он знает, как побеждать. Думаю, он способен выиграть по очкам», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Рахмонов не выступал с декабря 2023 года, когда на UFC 296 «задушил» во втором раунде бывшего претендента на титул американца Стивена Томпсона. Гарри на UFC 303 в июне победил единогласным решением британца Майкла Пейджа.