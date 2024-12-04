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Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом

Турки Аль аш-Шейх намекнул на организацию боя между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом
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Известный журналист мира смешанных единоборств Ариэль Хельвани опубликовал интервью с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, который рассказал ему о возможной организации боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом этой организации Фрэнсисом Нганну, который в настоящий момент владеет чемпионским поясом лиги PFL в тяжёлом весе.

«Фрэнсис приедет ко мне в декабре на реванш Усика и Фьюри. Вот тогда и обсудим все наши дела. Да, у меня для него два варианта. Один в боксе, второй в ММА. Хочу обсудить с ним оба. Вариант в ММА… Вы же знаете мой ответ [на вопрос о возможной организации боя Джонс — Нганну]: нас интересует только организация самого большого боя из всех возможных», — сказал Аль аш-Шейх в беседе с известным журналистом Ариэлем Хельвани.

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