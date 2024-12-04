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Ламонт Роуч: Джервонта не был готов драться со мной в декабре

Ламонт Роуч: Джервонта не был готов драться со мной в декабре
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Чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе американец Ламонт Роуч считает, что перенос его поединка с действующим обладателем титула WBA Super в лёгком весе Джервонтой Дэвисом на март 2025 года случился вовсе не из-за проблем с местом проведения боя.

«Я знаю, что Джервонта просто не был готов встретиться со мной в декабре. Если бы дело было в месте проведения нашего боя, мы могли бы найти любую другую арену. Это точно не причина нашего переноса на март. Причина была в другом, о чём он молчит», — приводит слова Роуча Boxing Scene.

Напомним, бой между Дэвисом и Роучем состоится 1 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США).

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