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Павел Сосулин досрочно победил Абдула Убайю

Павел Сосулин досрочно победил Абдула Убайю
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Сегодня, 4 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся большой вечер профессионального бокса от Iron&Gloves Promotions, где главным событием шоу стал бой за титул WBA Asia в среднем весе между непобеждённым россиянином Павлом Сосулиным и африканцем Абдулом Убайей.

С самого начала поединка Сосулин завладел инициативой боя и не отпускал её до самого финального момента этого противостояния, который наступил уже в четвёртом раунде. Рефери остановил поединок из-за травмы африканца, с которой он не мог продолжать бой.

Таким образом, Сосулин одержал свою девятую победу на профессиональном ринге (четвёртую досрочно).

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