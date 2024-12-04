Павел Сосулин досрочно победил Абдула Убайю

Сегодня, 4 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся большой вечер профессионального бокса от Iron&Gloves Promotions, где главным событием шоу стал бой за титул WBA Asia в среднем весе между непобеждённым россиянином Павлом Сосулиным и африканцем Абдулом Убайей.

С самого начала поединка Сосулин завладел инициативой боя и не отпускал её до самого финального момента этого противостояния, который наступил уже в четвёртом раунде. Рефери остановил поединок из-за травмы африканца, с которой он не мог продолжать бой.

Таким образом, Сосулин одержал свою девятую победу на профессиональном ринге (четвёртую досрочно).