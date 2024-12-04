Робейси Рамирес хочет бой с Наоей Иноуэ

Двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес, который в ближайшее время намерен вернуть себе чемпионский титул по версии WBO в полулёгком весе в бою с Рафаэлем Эспинозой, заявил, что следующим его шагом будет бой с известным японским бойцом второго легчайшего дивизиона Наоей Иноуэ.

«У меня нет проблем с боем против Иноуэ, если он поднимется и попытается сразиться со мной в полулёгком весе. Я бы хотел остаться в этом дивизионе. У меня нет проблем с тем, чтобы сделать этот вес, мне здесь комфортно. Конечно, я верну себе титул, а затем объединю его и стану бесспорным чемпионом. Я готов участвовать в больших боях. Если Иноуэ поднимется и согласится драться со мной, мы будем готовы драться с ним в любом месте и в любую дату», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, Робейси Рамирес проведёт реванш с Эспинозой 7 декабря в США. В декабре 2023 года Рамирес неожиданно для всех уступил ему титул, проиграв большинством судейских голосов по итогам 12-раундового боя.